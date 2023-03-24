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54 минуты назад

Макрона обвинили в развязывании третьей мировой войны

Lenta.ru

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится развязать третью мировую войну решениями о поставках снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом экс-парламентарий заявил в своем Twitter.

Макрона обвинили в развязывании третьей мировой войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Макрон объявил, что ускорит поставки ракет всех типов (президенту Украины Владимиру — прим «Ленты.ру») Зеленскому. (У Парижа — прим. «Ленты.ру») нет денег на пенсии и больницы. Он подталкивает к третьей мировой войне. Этот человек представляет общественную опасность! Вон!» — обвинил французского лидера Филиппо.

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Экс-парламентарий не единожды критиковал Запад за поставки оружия украинской армии и антироссийскую политику государств. По его мнению, они затягивают конфликт на Украине. Филиппо также призывал отменить санкции Евросоюза против России.

17 марта Флориан Филиппо обвинил Эммануэля Макрона в отсутствии воли для того, чтобы тот мог стать посредником между Россией и Украиной. По его словам, политик может в один день говорить что-то одно, а на следующий день совершенно другое, отметив его несерьезность. Он выразил уверенность в том, что Макрон не может выступать посредником между Москвой и Киевом.

В мире,Филиппо Флориан,Эммануэль Макрон,ЕС,
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