В Польше шахтеры принесли на протест гроб с портретом главы Еврокомиссии

В Польше горняки, протестующие против планов ЕС по сокращению выбросов метана, которые приведут к закрытию угольных шахт, в пятницу пронесли гроб с фото главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Сотни шахтеров вышли на акцию протеста в Варшаве перед отделением Еврокомиссии. Они хотят показать, что не согласны с регламентом по метану, который готовится в Европарламенте. Организатором протеста является Свободный профсоюз Sierpień 80, сообщает польское издание Money. Европарламент в настоящее время обсуждает так называемую резолюцию по регулированию выбросов метана, газа без запаха, сопровождающего добычу каменного угля. По мнению ученых, он влияет на парниковый эффект примерно в 28 раз сильнее, чем углекислый газ.
"Вступление в силу регламента по метану, подготовленного ЕС, означает конец польской горнодобывающей промышленности", - заявили в профсоюзе.
По мнению участников акции, непродуманная климатическая политика европейских бюрократов приведет к ликвидации почти всех польских шахт к 2031 году.
"Будут уничтожены десятки тысяч рабочих мест, которые дают вашим семьям средства к существованию. Силезии грозит катастрофа невообразимых масштабов. Всех поляков ждет катастрофа. Шахты - это обречение нас на дорогой импортный уголь или еще более дорогой газ", - сказали организаторы протеста.
Упомянутое постановление предусматривает, что в ЕС с 2027 года будет введен лимит выбросов метана - 5 тонн на 1000 тонн добытого угля, кроме коксующегося, а с 2031 года - 3 тонны газа на 1000 тонн угля. За превышение норм предусмотрены финансовые санкции. В Брюсселе дали понять, что они будут "жесткими и суровыми" и "адекватными уровню совершенного деяния". По оценкам национальной горнодобывающей компании Polska Grupa Górnicza, она должна будет ежегодно выплачивать штрафы в размере около 1,5 млрд злотых (около 350 миллионов долларов). Ограничительные правила заставят шахты закрываться раньше.