В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

В Польше шахтеры принесли на протест гроб с портретом главы Еврокомиссии

Российская Газета

В Польше горняки, протестующие против планов ЕС по сокращению выбросов метана, которые приведут к закрытию угольных шахт, в пятницу пронесли гроб с фото главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В Польше шахтеры принесли на протест гроб с портретом главы Еврокомиссии
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Сотни шахтеров вышли на акцию протеста в Варшаве перед отделением Еврокомиссии. Они хотят показать, что не согласны с регламентом по метану, который готовится в Европарламенте. Организатором протеста является Свободный профсоюз Sierpień 80, сообщает польское издание Money. Европарламент в настоящее время обсуждает так называемую резолюцию по регулированию выбросов метана, газа без запаха, сопровождающего добычу каменного угля. По мнению ученых, он влияет на парниковый эффект примерно в 28 раз сильнее, чем углекислый газ.

"Вступление в силу регламента по метану, подготовленного ЕС, означает конец польской горнодобывающей промышленности", - заявили в профсоюзе.

По мнению участников акции, непродуманная климатическая политика европейских бюрократов приведет к ликвидации почти всех польских шахт к 2031 году.

"Будут уничтожены десятки тысяч рабочих мест, которые дают вашим семьям средства к существованию. Силезии грозит катастрофа невообразимых масштабов. Всех поляков ждет катастрофа. Шахты - это обречение нас на дорогой импортный уголь или еще более дорогой газ", - сказали организаторы протеста.

Упомянутое постановление предусматривает, что в ЕС с 2027 года будет введен лимит выбросов метана - 5 тонн на 1000 тонн добытого угля, кроме коксующегося, а с 2031 года - 3 тонны газа на 1000 тонн угля. За превышение норм предусмотрены финансовые санкции. В Брюсселе дали понять, что они будут "жесткими и суровыми" и "адекватными уровню совершенного деяния". По оценкам национальной горнодобывающей компании Polska Grupa Górnicza, она должна будет ежегодно выплачивать штрафы в размере около 1,5 млрд злотых (около 350 миллионов долларов). Ограничительные правила заставят шахты закрываться раньше.

В мире,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий