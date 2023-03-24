В Польше шахтеры принесли на протест гроб с портретом главы Еврокомиссии

В Польше горняки, протестующие против планов ЕС по сокращению выбросов метана, которые приведут к закрытию угольных шахт, в пятницу пронесли гроб с фото главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Сотни шахтеров вышли на акцию протеста в Варшаве перед отделением Еврокомиссии. Они хотят показать, что не согласны с регламентом по метану, который готовится в Европарламенте. Организатором протеста является Свободный профсоюз Sierpień 80, сообщает польское издание Money. Европарламент в настоящее время обсуждает так называемую резолюцию по регулированию выбросов метана, газа без запаха, сопровождающего добычу каменного угля. По мнению ученых, он влияет на парниковый эффект примерно в 28 раз сильнее, чем углекислый газ.

"Вступление в силу регламента по метану, подготовленного ЕС, означает конец польской горнодобывающей промышленности", - заявили в профсоюзе.

По мнению участников акции, непродуманная климатическая политика европейских бюрократов приведет к ликвидации почти всех польских шахт к 2031 году.

"Будут уничтожены десятки тысяч рабочих мест, которые дают вашим семьям средства к существованию. Силезии грозит катастрофа невообразимых масштабов. Всех поляков ждет катастрофа. Шахты - это обречение нас на дорогой импортный уголь или еще более дорогой газ", - сказали организаторы протеста.