Против самолета Лукашенко ввели санкции

Власти США ввели санкции против Boeing 737, который использует президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство финансов США.

«EW-001PA – это Boeing 737, принадлежащий правительству Белоруссии и используемый в качестве президентского самолета находящимся под санкциями США лидером Белоруссии Александром Лукашенко», – сообщило министерство.

Там также добавили, что авиалайнером пользуется сам Лукашенко, а также его семья и ближайшее окружение. Теперь самолёт был объявлен «заблокированной собственностью».