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24 минуты назад

Против самолета Лукашенко ввели санкции

Елена Прошина

Власти США ввели санкции против Boeing 737, который использует президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство финансов США.

Против самолета Лукашенко ввели санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«EW-001PA – это Boeing 737, принадлежащий правительству Белоруссии и используемый в качестве президентского самолета находящимся под санкциями США лидером Белоруссии Александром Лукашенко», – сообщило министерство.

Лукашенко рассказал о предложении Польши по обмену задержанных за шпионаж

Там также добавили, что авиалайнером пользуется сам Лукашенко, а также его семья и ближайшее окружение. Теперь самолёт был объявлен «заблокированной собственностью».

Ранее Лукашенко заявил, что страны Запада «фильтруют народы на соответствие новому эталону».

В мире,Александр Лукашенко,Boeing,Казначейство США,
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