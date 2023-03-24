ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны ВСУ

ООН задокументировала не менее 25 случаев расправы над российскими пленными со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила глава мониторинговой миссии организации Матильда Богнер . Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По ее словам, чаще всего расправы совершались сразу после взятия в плен. При этом общего числа случаев убийств военнопленных она не назвала. О том, преследуются ли виновные со стороны украинского правительства, миссия не в курсе.