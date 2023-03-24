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35 минут назад

ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны ВСУ

Lenta.ru

ООН задокументировала не менее 25 случаев расправы над российскими пленными со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила глава мониторинговой миссии организации Матильда Богнер. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны ВСУ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, чаще всего расправы совершались сразу после взятия в плен. При этом общего числа случаев убийств военнопленных она не назвала. О том, преследуются ли виновные со стороны украинского правительства, миссия не в курсе.

Ранее Украина в одностороннем порядке передала России тяжелораненых военнопленных. Координационный штаб Киева отметил, что передали тех военных, чье состояние позволяло их транспортировать.

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7 марта после переговоров 90 российских солдат вернулись из украинского плена.

В мире,Матильда Богнер,Правительство Украины,ООН,
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