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1 час назад

Макрон может посетить Китай

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует совершить визит в Китай. Об этом сообщает РИА «Новости».

Макрон может посетить Китай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление лидер Франции сделал во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Он также добавил, что его может сопровождать глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай», – сказал он.

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При этом возможную дату визита Макрон на данный момент не озвучил.

Ранее Эммануэль Макрон объявил, что не будет баллотироваться на новый срок.

В мире,Эммануэль Макрон,Совет Европы,Еврокомиссия,
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