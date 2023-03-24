Макрон может посетить Китай

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует совершить визит в Китай. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление лидер Франции сделал во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Он также добавил, что его может сопровождать глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай», – сказал он.

При этом возможную дату визита Макрон на данный момент не озвучил.