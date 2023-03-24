Эксперт оценил предложение Дании к оператору «Северного потока»

"И результаты этих расследований, наверное, будут разными. По крайней мере информация по яхте, которую обнаружили немецкие власти, вызвала большой скепсис в Дании и Швеции. Очевидно, у этих стран будет разная доказательная база... Судить о результатах их расследований можно будет после того, как будут сделаны какие-то выводы. Но пока никаких выводов нет. А все утечки в СМИ, которые участились в последнее время, — это либо экспертные оценки, либо данные от источников, не имеющих отношения к официальным расследованиям", — заключил Белогорьев.