Эксперт оценил предложение Дании к оператору «Северного потока»

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с Рамблером прокомментировал поступившее оператору "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG предложение Датского энергетического агентства (ДЭА) принять участие в подъеме объекта, обнаруженного рядом с газопроводом.
Эксперт отметил, что пока не идет речи о предоставлении российским официальным лицам допуска к расследованию или передачи им соответствующих материалов.
"Я пока не вижу никаких признаков того, что Дания, Германия или Швеция готовы привлечь Россию. По политическим мотивам они вряд ли станут это делать. Кроме того, они в принципе никого не привлекают. То есть нет какого-то межгосударственного органа или группы, ведущей расследование. Изначально Швеции ее не удалось сформировать. Расследование ведется в узконациональных рамках, без привлечения России и других стран", — сказал эксперт.
Специалист предположил, что расследования инцидента на "Севпотоках", которые самостоятельно проводят Дания, Германия и Швеция, идут разными темпами.
"И результаты этих расследований, наверное, будут разными. По крайней мере информация по яхте, которую обнаружили немецкие власти, вызвала большой скепсис в Дании и Швеции. Очевидно, у этих стран будет разная доказательная база... Судить о результатах их расследований можно будет после того, как будут сделаны какие-то выводы. Но пока никаких выводов нет. А все утечки в СМИ, которые участились в последнее время, — это либо экспертные оценки, либо данные от источников, не имеющих отношения к официальным расследованиям", — заключил Белогорьев.
Ранее Дания решила привлечь владельца газопровода "Северный поток" Nord Stream 2 AG к поднятию на поверхность найденного рядом объекта. Работа будет произведена совместно с Министерством обороны страны. Известно, что объект имеет цилиндрическую форму. Его высота составляет около 40 см, а диаметр — 10 см. Не исключено, что объект является морским дымовым буем. Это будет дополнительно изучено, уточнили в Минобороны Дании.