Пока вы не уснули: предложение Дании для Nord Stream и призыв США к сербам

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Дания обратилась к Nord Stream с предложением

Дания пригласила компанию Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока», принять участие в извлечении объекта, обнаруженного рядом с трубой. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что власти Дании при содействии Министерства обороны решили поднять объект, чтобы выяснить его предназначение. Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG принять участие в процессе извлечения. Агентство не начнет операцию, пока не дождется ответа оператора «Северного потока».

Посол США призвал сербов забыть обиду из-за бомбардировок НАТО

Посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках НАТО и призвал сербов «забыть о своих обидах» ради лучшего будущего. Его слова приводит издание «Говорит Москва».

В Минобороны оценили опасность снарядов с обедненным ураном

Использование снарядов с обедненным ураном, которые Вооруженным силами Украины (ВСУ) планирует передать Великобритания, приведет к загрязнению большой территории. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он также подчеркнул, что попадание урановой пыли в организм человека влечет развитие серьезных патологий.

Адвокат подтвердил побег Артема Усса из-под домашнего ареста

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Адвокат сына губернатора Красноярского края Артема Усса подтвердил, что тот скрылся из-под домашнего ареста в Италии и его местонахождение неизвестно. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, где ему грозит до 30 лет тюрьмы по обвинениям в обходе санкций и отмывании денег. До сих пор он находился под домашним арестом, но 23 марта сбежал, сломав электронный браслет на лодыжке. В России настаивали на возвращении Усса в страну, называя его экстрадицию в США политически мотивированной.

Стали известны объекты ударов США в Сирии

Авиаудары США по объектам в Сирии, якобы связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), были нанесены по зерновому центру и центру развития сельской местности. Об этом со ссылкой на иранское ТВ пишет РИА Новости.

В кабмине рассказали о планах построить трассу в обход Каспийского моря

Россия обсудит с Казахстаном и Туркменистаном постройку трассы в обход Каспийского моря на форуме «Россия — исламский мир: KazanForum» в мае. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина, там стороны могут подписать соглашение.

Избран новый президент банка БРИКС

Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф избрана президентом Нового банка развития (НБР) БРИКС со штаб-квартирой в Шанхае. Об этом сообщается на сайте банка. 24 марта совет управляющих единогласно одобрил кандидатуру Руссефф.

В Греции разгорелся скандал из-за новой формы сборной по футболу

Новая форма сборной Греции по футболу разглядели свастику. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в греческой парламентской партии МЕРА25 после презентации обновленной экипировки. Новую майку команды представила компания Nike, которая является спонсором одежды национальных сборных Греции. В рекламном ролике под лозунгом «Вся Греция в одной футболке» и «Мы играем как команда» создатели призывают всех болельщиков поддержать национальную сборную в попытке выйти в финал чемпионата Европы по футболу в Германии.

Названо число покинувших Россию международных компаний

По состоянию на март текущего года решение покинуть российский рынок приняли 139 иностранных фирм. Об этом свидетельствуют данные IBC Real Estate, передает VPost. В ходе исследования за основу были взяты сферы финансов, ретейла, девелопмента, производства, медиа, логистики и услуг. Также аналитики учитывали отрасли, где бизнес был представлен наиболее сильно.

В России раскрыли новую схему обмана покупателей авто