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19 минут назад

Шольц заявил, что продолжит поддерживать контакты с Путиным

Газета.Ruиещё 3

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен продолжать контактировать с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в Брюсселе на саммите стран Евросоюза, передает ТАСС.

Шольц заявил, что продолжит поддерживать контакты с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я часто говорил с российским президентом и буду продолжать это делать», — сказал немецкий политик.

По его словам, двусторонние контакты Москвы и Берлина необходимо поддерживать. Шольц отметил, что Германия намерена их продолжать несмотря на «серьезные различия во мнениях» по ситуации на Украине, о которых идет речь во время таких контактов.

Как сообщала пресс-служба Кремля, последний на сегодняшний день телефонный разговор между Шольцом и Путиным прошел 2 декабря 2022 года.

В феврале Шольц также заявлял, что он будет продолжать искать диалог с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. По его словам, «сначала должен наступить момент, открывающий перспективу мира».

Ранее Шольц сообщал, что тон его переговоров с Путиным всегда дружеский, несмотря на сильные различия во взглядах.

До этого канцлер Германии говорил, что российский лидер не поменял своей позиции по украинскому вопросу.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ЕС,
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