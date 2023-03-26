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27 минут назад

В МИД Сирии потребовали положить конец "американской оккупации" страны

Газета.Ruиещё 1

Министерство иностранных дел Сирии осудило удары США по провинции Дейр-эз-Зор и призвало «положить конец американской оккупации» территории страны. Об этом сообщает Reuters.

В МИД Сирии потребовали положить конец "американской оккупации" страны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во внешнеполитическом ведомстве Сирии заявили, что Вашингтон солгал о цели ударов. В МИД страны отметили, что расценивают удары Соединенных Штатов как акт агрессии и «вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности».

Ранее США сообщили, что нанесли авиаудары по объектам в Сирии, которые, по версии Вашингтона, связаны с Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР).

23 марта в результате нападения беспилотного летательного аппарата на базу возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии один американский контрактник погиб, а пять военнослужащих и еще один американский контрактник получили ранения.

В США объяснили значение ударов по Сирии

Американская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два из трех беспилотных летательных аппарата, которые атаковали базу США на востоке Сирии.

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