В МИД Сирии потребовали положить конец "американской оккупации" страны

Министерство иностранных дел Сирии осудило удары США по провинции Дейр-эз-Зор и призвало «положить конец американской оккупации» территории страны. Об этом сообщает Reuters.

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Во внешнеполитическом ведомстве Сирии заявили, что Вашингтон солгал о цели ударов. В МИД страны отметили, что расценивают удары Соединенных Штатов как акт агрессии и «вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности».

Ранее США сообщили, что нанесли авиаудары по объектам в Сирии, которые, по версии Вашингтона, связаны с Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР).

23 марта в результате нападения беспилотного летательного аппарата на базу возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии один американский контрактник погиб, а пять военнослужащих и еще один американский контрактник получили ранения.