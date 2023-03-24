Посол США призвал сербов забыть обиду из-за бомбардировок НАТО

Посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках НАТО и призвал сербов «забыть о своих обидах» ради лучшего будущего. Его слова приводит издание «Говорит Москва».

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«Выражаю личные соболезнования семьям погибших в ходе войн 1990-х, включая воздушную кампанию НАТО. Знаю, что сербы никогда не забудут это ужасное время и не должны этого делать. Сербский народ никогда не оставит в стороне свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах», - заявил посол.

Кристофер Хилл также заверил, что приверженность США партнерству с Сербией непоколебима, «как и наша приверженность дипломатии», и выразил надежду на совместное построение «лучшего будущего».

В 1999 году страны НАТО начали бомбардировки Союзной Республики Югославия, состоявшей в то время из Сербии и Черногории. Их причиной были названы этнические чистки в косовской автономии. В Сербии 24 марта отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок.

Бывший корреспондент российских телеканалов Евгений Баранов, работавший в Косово в 1999 году, рассказал, что НАТО бомбило Югославию по схеме классического теракта, «всаживая одну ракету, а спустя какое-то время вторую».