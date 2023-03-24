В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
59 минут назад

Посол США призвал сербов забыть обиду из-за бомбардировок НАТО

Алиса Селезнёва

Посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках НАТО и призвал сербов «забыть о своих обидах» ради лучшего будущего. Его слова приводит издание «Говорит Москва».

Посол США призвал сербов забыть обиду из-за бомбардировок НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выражаю личные соболезнования семьям погибших в ходе войн 1990-х, включая воздушную кампанию НАТО. Знаю, что сербы никогда не забудут это ужасное время и не должны этого делать. Сербский народ никогда не оставит в стороне свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах», - заявил посол.

Кристофер Хилл также заверил, что приверженность США партнерству с Сербией непоколебима, «как и наша приверженность дипломатии», и выразил надежду на совместное построение «лучшего будущего».

В 1999 году страны НАТО начали бомбардировки Союзной Республики Югославия, состоявшей в то время из Сербии и Черногории. Их причиной были названы этнические чистки в косовской автономии. В Сербии 24 марта отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок.

Бывший корреспондент российских телеканалов Евгений Баранов, работавший в Косово в 1999 году, рассказал, что НАТО бомбило Югославию по схеме классического теракта, «всаживая одну ракету, а спустя какое-то время вторую».

В свою очередь сербский адвокат Срджан Алексич пытается добиться компенсации от НАТО для пострадавших в результате бомбардировок боеприпасами с обедненным ураном. В Высший суд в Белграде 20 января 2022 года были поданы соответствующие иски. При этом Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала, что обладает полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии.

В мире,Армия,Кристофер Хилл,Евгений Баранов,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий