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33 минуты назад

На Украине инженера завода «Мотор Сич» заподозрили в госизмене

Lenta.ru

Офис генерального прокурора заявил о задержании инженера-конструктора завода «Мотор Сич» по подозрению в государственной измене. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

На Украине инженера завода «Мотор Сич» заподозрили в госизмене
Фото: lenta.rulenta.ru

Вместе с инженером в государственной измене заподозрили 17-летнего жителя Киевской области.

По данным следствия, задержанные производили фото- и видеосъемку военных объектов украинских войск и объектов критической инфраструктуры в Киевской области и в Запорожье.

В феврале на Украине задержали бывшего главу завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Его заподозрили в поставке сырья машиностроительному заводу, расположенному в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила в госизмене одесское предприятие, которое поставляло в Россию высококачественное сырье, необходимое для производства лазерных прицелов.

В мире,Вячеслав Богуслаев,Мотор Сич,СБУ,
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