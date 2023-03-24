На Украине инженера завода «Мотор Сич» заподозрили в госизмене

Офис генерального прокурора заявил о задержании инженера-конструктора завода «Мотор Сич» по подозрению в государственной измене. Об этом ведомство сообщило в Telegram.
Вместе с инженером в государственной измене заподозрили 17-летнего жителя Киевской области.
По данным следствия, задержанные производили фото- и видеосъемку военных объектов украинских войск и объектов критической инфраструктуры в Киевской области и в Запорожье.
В феврале на Украине задержали бывшего главу завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Его заподозрили в поставке сырья машиностроительному заводу, расположенному в Донецкой народной республике (ДНР).
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила в госизмене одесское предприятие, которое поставляло в Россию высококачественное сырье, необходимое для производства лазерных прицелов.