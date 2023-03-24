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23 минуты назад

Лукашенко выразил желание обсудить с Путиным заявления Польши о вступлении в украинский конфликт

FBM.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о желании обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным способы “поставить на место” Польшу. Об этом он сообщил 22 марта после траурной церемонии в мемориальном комплексе “Хатынь”.

Лукашенко хочет обсудить с Путиным способы “поставить на место” Польшу
Фото: fbm.rufbm.ru

Президент Белоруссии решительно осудил заявление польского посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского, который от лица всей страны выразил желание вступить в конфликт на территории Украины. Лукашенко назвал дипломата безумцем.

“И вот он брякнул: “Мы будем воевать против России”, считай сразу с нас (Белоруссии) начнут. Что должны делать мы? Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, как мы их должны поставить на место”, – прокомментировала глава государства.

В мире,Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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