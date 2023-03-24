Лукашенко хочет обсудить с Путиным способы “поставить на место” Польшу

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о желании обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным способы “поставить на место” Польшу. Об этом он сообщил 22 марта после траурной церемонии в мемориальном комплексе “Хатынь”.
Президент Белоруссии решительно осудил заявление польского посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского, который от лица всей страны выразил желание вступить в конфликт на территории Украины. Лукашенко назвал дипломата безумцем.
“И вот он брякнул: “Мы будем воевать против России”, считай сразу с нас (Белоруссии) начнут. Что должны делать мы? Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, как мы их должны поставить на место”, – прокомментировала глава государства.