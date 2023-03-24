На Украине потребовали арестовать имущество «Россотрудничества» в Европе

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился к членам Парламентской ассамблеи Совета Европы с призывом наложить арест на имущество «Россотрудничества». Это следует из текста публикации, размещенной в Telegram-канале ведомства.

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Ткаченко выступает за признание России государством, которое совершает «культурный геноцид» украинцев.

Помимо введения санкций, как считает он, необходимо арестовать активы россиян, включая имущество вышеуказанного министерства. Кроме того, по словам Ткаченко, Европе нужно посодействовать возвращению «украденных россиянами культурных ценностей».

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, в настоящее время западными странами арестовываются имущество, денежные средства россиян и фирм только потому, что они из России.