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32 минуты назад

На Украине потребовали арестовать имущество «Россотрудничества» в Европе

Лера Букина

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился к членам Парламентской ассамблеи Совета Европы с призывом наложить арест на имущество «Россотрудничества». Это следует из текста публикации, размещенной в Telegram-канале ведомства.

На Украине потребовали арестовать имущество «Россотрудничества» в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ткаченко выступает за признание России государством, которое совершает «культурный геноцид» украинцев.

Помимо введения санкций, как считает он, необходимо арестовать активы россиян, включая имущество вышеуказанного министерства. Кроме того, по словам Ткаченко, Европе нужно посодействовать возвращению «украденных россиянами культурных ценностей».

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, в настоящее время западными странами арестовываются имущество, денежные средства россиян и фирм только потому, что они из России.

Также агентство Bloomberg ранее сообщило о сохранении Россией за границей около трети из $227 млрд, полученных в 2022 году от экспорта сырья.

В мире,Михаил Мишустин,Александр Ткаченко,Россотрудничество,Совет Европы,Правительство РФ,
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