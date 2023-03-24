Бербок заверила Грузию в поддержке на ее пути евроинтеграции

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна поддержит Грузию на пути евроинтеграции. Об этом она сообщила в Тбилиси после переговоров с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, передает ТАСС.

«Дверь к статусу кандидата в ЕС широко открыта. Теперь необходимо предпринять оставшиеся двенадцать шагов», — сказала Бербок.

При этом она отметила, что верховенство закона, демократические стандарты и свобода СМИ имеют важное значение для процесса вступления в Европейский союз. По словам министра, перед правительством в Тбилиси в настоящее время стоит задача «преодолеть поляризацию, восстановить доверие и со всей решимостью приступить к предстоящим реформам».

Накануне генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что Бербок «оторвана от реальности».

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Клеверли говорил, что Соединенного королевства собирается помочь Грузии защититься от кибератак и в целом продолжит поддерживать Тбилиси. По его словам, Лондон одобряет курс грузинской стороны на укрепления взаимодействия с Евросоюзом и НАТО.