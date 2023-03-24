В Грузии предупредили о заговоре с целью вовлечения страны в конфликт с РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что есть заговор с целью вовлечь страну в конфликт с РФ, как было с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на политика.

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«Реальной угрозой, перед которой находится страна, является план, заговор против нее, план так называемой украинизации, план открытия второго полигона, второго фронта [против России]», — уточнил премьер, когда выступал в парламенте страны.

По его словам, Грузия еще не была членом ни Евросоюза, ни Североатлантического альянса.

«У нас нет никаких гарантий безопасности...» — добавил политик.

Как обратил внимание Гарибашвили, внутри Грузии находятся силы, задача которых в дестабилизации внутренней обстановки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.