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46 минут назад

Эксперт объяснил пророссийские заявления кандидата в президенты Турции Перинчека

Семён Капранов
Алексей Образцовэксперт

Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист Алексей Образцов в разговоре с Рамблером объяснил заявления лидера турецкой партии "Ватан" Догу Перинчека о принадлежности Крыма России и непризнании антироссийских санкций. По словам специалиста, высказывания турецкого политики являются самопиаром.

Партия "Ватан" ("Отечество") - это периферийная партия. И ее лидер Догу Перинчек прекрасно понимает, что основная борьба на парламентских выборах развернется без их участия. Полюса борьбы уже определились. Это "Партия справедливости и развития" действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и "Народно-республиканская партия" Кемаля Кылычдароглу - коалиция шести стульев, которая складывалась как антиэрдогановская.

А партия "Ватан" - не пророссийская. Просто когда стало понятно, что исход выборов будут решать коалиция и "Партия справедливости и развития", остальные политики начали пользоваться моментом и пытаться урвать свою минуту славы в сложившейся ситуации. И заявления Перинчека - это, скорее, привлечение внимания к не к проблеме, а к человеку, который их делает. Такие высказывания никак не повлияют на внешнюю политику Турции, кто бы ни победил на выборах. Это пиар партии "Ватан" и лично ее главы Перинчека, который пытается найти свое место в рядах оппозиционных сил.
Алексей Образцов
Алексей ОбразцовВедущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист
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Высказывания Перинчека в поддержку России и обещания вывести страну из состава НАТО рассчитаны на "внутренний рынок" и отчасти на левые партии Европы, от которых он рассчитывает получить определенные дивиденды, отметил эксперт.

"Но еще раз подчеркну, что серьезной роли в перевыборной кампании в Турции такие заявления играть не будут. Шансы Догу Перинчека и его партии на победу на выборах невысоки. Они близки к нулю.

Сейчас в турецкой прессе обсуждается не то, "кому принадлежит Крым", а то, у кого лучше турецкий язык - у Эрдогана или у Кылычдароглу. Вот это интересует турецкого избирателя - у кого более рафинированный, чистый и понятный турецкий язык. А то, кто за Россию, кто против - это в предвыборной кампании уже десятое дело", — отметил специалист.

Фаворитом на предстоящих в Турции президентских и парламентских выборах Образцов назвал Эрдогана и его партию.

"Турецкая оппозиция допустила очень много ошибок. Они поздно стартовали, долго определялись с единым кандидатом. И даже в рамках оппозиционной платформы представители каждой партии выдвигали не какие-то сущностные требования или пожелания, а требования и пожелания, связанные с их местом в политическом раскладе. При этом партия Эрдогана и "Партия националистического движения" Девлета Бахчели, которые находятся в коалиции, выступили более консолидировано, более понятно для избирателей. Поэтому хотя недовольство Эрдоганом в турецком обществе довольно высоко, но, на мой взгляд, нынешние оппозиционные силы ему не соперники", — сказал арабист.

Ранее кандидат на должность президента Турции и лидер партии "Ватан" Догу Перинчек сделал заявление о том, что признает Крым и новые регионы российскими. Вместе с тем он подчеркивал, что в случае избрания на пост главы государства он намерен бороться с ограничениями против Москвы.

В мире,Алексей Образцов,Кемаль Кылычдароглу,Реджеп Эрдоган,Партия националистического движения,Народно-республиканская партия,Партия справедливости и развития,НАТО,ВШЭ,
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