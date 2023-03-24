"Но еще раз подчеркну, что серьезной роли в перевыборной кампании в Турции такие заявления играть не будут. Шансы Догу Перинчека и его партии на победу на выборах невысоки. Они близки к нулю.



Сейчас в турецкой прессе обсуждается не то, "кому принадлежит Крым", а то, у кого лучше турецкий язык - у Эрдогана или у Кылычдароглу. Вот это интересует турецкого избирателя - у кого более рафинированный, чистый и понятный турецкий язык. А то, кто за Россию, кто против - это в предвыборной кампании уже десятое дело", — отметил специалист.