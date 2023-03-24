Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист Алексей Образцов в разговоре с Рамблером объяснил заявления лидера турецкой партии "Ватан" Догу Перинчека о принадлежности Крыма России и непризнании антироссийских санкций. По словам специалиста, высказывания турецкого политики являются самопиаром.
Высказывания Перинчека в поддержку России и обещания вывести страну из состава НАТО рассчитаны на "внутренний рынок" и отчасти на левые партии Европы, от которых он рассчитывает получить определенные дивиденды, отметил эксперт.
"Но еще раз подчеркну, что серьезной роли в перевыборной кампании в Турции такие заявления играть не будут. Шансы Догу Перинчека и его партии на победу на выборах невысоки. Они близки к нулю.
Сейчас в турецкой прессе обсуждается не то, "кому принадлежит Крым", а то, у кого лучше турецкий язык - у Эрдогана или у Кылычдароглу. Вот это интересует турецкого избирателя - у кого более рафинированный, чистый и понятный турецкий язык. А то, кто за Россию, кто против - это в предвыборной кампании уже десятое дело", — отметил специалист.
Фаворитом на предстоящих в Турции президентских и парламентских выборах Образцов назвал Эрдогана и его партию.
"Турецкая оппозиция допустила очень много ошибок. Они поздно стартовали, долго определялись с единым кандидатом. И даже в рамках оппозиционной платформы представители каждой партии выдвигали не какие-то сущностные требования или пожелания, а требования и пожелания, связанные с их местом в политическом раскладе. При этом партия Эрдогана и "Партия националистического движения" Девлета Бахчели, которые находятся в коалиции, выступили более консолидировано, более понятно для избирателей. Поэтому хотя недовольство Эрдоганом в турецком обществе довольно высоко, но, на мой взгляд, нынешние оппозиционные силы ему не соперники", — сказал арабист.
Ранее кандидат на должность президента Турции и лидер партии "Ватан" Догу Перинчек сделал заявление о том, что признает Крым и новые регионы российскими. Вместе с тем он подчеркивал, что в случае избрания на пост главы государства он намерен бороться с ограничениями против Москвы.