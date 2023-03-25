В Германии решили выслать более 30 российских дипломатов

МИД Германии планирует выслать аккредитованных в Берлине более 30 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, сообщил немецкий журнал Focus.

Focus пишет со ссылкой на источники, что дипломатов подозревают в использовании дипломатического иммунитета для незаконной вербовки немецких информаторов из сферы политики, бизнеса, науки и военной сферы для планируемых диверсий или дезинформационных операций, передает РИА «Новости».