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53 минуты назад

Focus: МИД ФРГ захотел выслать более 30 российских дипломатов «за шпионаж»

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

МИД Германии планирует выслать аккредитованных в Берлине более 30 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, сообщил немецкий журнал Focus.

В Германии решили выслать более 30 российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Focus пишет со ссылкой на источники, что дипломатов подозревают в использовании дипломатического иммунитета для незаконной вербовки немецких информаторов из сферы политики, бизнеса, науки и военной сферы для планируемых диверсий или дезинформационных операций, передает РИА «Новости».

Бывший президент Франции указал на ошибку Меркель в отношениях с Россией

Ранее Австрия объявила нежелательными лицами четырех российских дипломатов и попросила покинуть страну.

Россия в качестве ответной меры объявила четырех дипломатов Австрии персонами нон грата.

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