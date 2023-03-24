Обзор иноСМИ: "план мести" Трампа прокурору и разочарование Байдена в Харрис

Байден не пригласил Турцию и Венгрию на «Саммит за демократию»

Президент США Джо Байден исключил двух своих союзников по НАТО - Турцию и Венгрию - из списка приглашенных на американский «Саммит за демократию». Об этом рассказал журнал Foreign Policy со ссылкой на трех американских чиновников.

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Около 120 государств были приглашены на саммит, который США считают одной из своих «визитных карточек», - инициативу, призванную укрепить демократии во всем мире и остановить рост автократий. Отсутствие приглашений для Анкары и Будапешта «отражает растущую обеспокоенность США степенью отступления от демократии в Турции и Венгрии, хотя Вашингтон и полагается на обе страны в поддержке стратегии Запада против России». Такое «пренебрежение», вероятно, еще больше усилит напряженность между Вашингтоном и двумя странами, а также увеличит дистанцию между ними и остальными членами НАТО.

Трамп решил отомстить ведущему его дело прокурору

Экс-президент США Дональд Трамп и его команда ищут способы отомстить окружному прокурору Манхэттена Элвину Брэггу за его расследование против Трампа. Об этом пишет Rolling Stone со ссылкой на два источника, знакомые с этим вопросом, и двух близких к Трампу человек.

В течение нескольких месяцев Трамп и его политические советники «обрисовывали юридические стратегии того, как они могут использовать Министерство юстиции для преследования прокуроров, вызвавших гнев Трампа в последние годы». Советники Трампа заявили, что в случае его возвращения в Белый дом подразделение Минюста по гражданским правам сможет начать расследование против Брэгга. Прокурор может быть обвинен в политически мотивированных действиях против Трампа и «расистских действиях» (Трамп регулярно называет афроамериканца Брэгга «расистом», как правило, без дополнительных объяснений, отмечает Rolling Stone).

«Большинство стран - против санкций»

После начала украинского кризиса США, Великобритания, ЕС и их союзники предприняли самую всеобъемлющую и жесткую экономическую атаку на суверенную страну - Россию - в новейшей истории, пишет Forbes. Западный альянс экспроприировал половину валютных резервов России, заблокировал доступ ее ключевых банков к международной системе расчетов SWIFT и ввел персональные санкции против множества россиян.

В итоге мир раскололся на два блока: те, кто поддерживает западные санкции против России, и те, кто их не поддерживает. В последнем блоке - большинство стран мира, не входящих в «узкий западный союз». Бразилия, Китай, Индия и ЮАР вместе со всеми развивающимися странами заинтересованы в доступе к топливу, продовольствию и удобрениям, которые предлагает Россия. Кроме того, для суверенных наций приказ «принять чью-либо сторону» является оскорблением, подчеркивает Forbes. Это наглядно продемонстрировало августовское турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Африке. На совместной пресс-конференции с Блинкеном глава МИД ЮАР Наледи Пандор выступила против «покровительственных запугиваний», исходящих с Запада.

«Байден разочаровался в Харрис»

У главы США Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис хорошие рабочие отношения, но источники Reuters в Демократической партии говорят, что президент разочарован некоторыми моментами в ее работе. Также Байден убежден, что ни Харрис, ни любой другой кандидат от демократов не смогут победить экс-президента Дональда Трампа, если он станет кандидатом от республиканцев: этот фактор повлиял на планы Байдена баллотироваться снова.

Рейтинг одобрения Харрис составляет 39 процентов по сравнению с результатами Байдена в 42,3 процента. Как отмечает Reuters, Харрис останется в тандеме с Байденом на выборах-2024, несмотря на низкие рейтинги, неспособность привлечь на свою сторону вашингтонский истеблишмент и обеспокоенность коллег-демократов по поводу ее результатов. В результате Харрис попадет в «ситуацию высокого давления», поскольку Байден, которому сейчас 80 лет, движется к беспрецедентному выдвижению на второй срок в столь пожилом возрасте. Если он выиграет, заболеет и не сможет выполнять свои обязанности, президентом станет Харрис. Эта реальность будет висеть над их заявкой на переизбрание в 2024 году.

США заподозрили швейцарские банки в помощи олигархам из РФ

Власти США начали проверки в отношении швейцарских банков Credit Suisse и UBS, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Американский Минюст намерен выяснить, помогали ли банки российским олигархам уклоняться от санкций.