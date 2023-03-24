Вучич ответил на призыв"забыть обиду" на агрессию НАТО

Сербия забудет об агрессии НАТО 1999 года только тогда, когда исчезнут все сербы. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич, выступая на траурных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине агрессии НАТО против Югославии. Заявление Вучича стало ответом на слова посла США в Белграде Кристофера Хилла, который выразил надежду, что "сербы забудут свою обиду" на агрессию НАТО.
"Наше обязательство - попытаться простить. А забыть [агрессию НАТО] мы сможем только тогда, когда нас не станет. Вам не удастся сломить эту страну, она будет жить", - заявил Вучич.
Сербия отмечает 24-ю годовщину агрессии НАТО против Югославии. В 2023 году центральное памятное мероприятие проходит в Сомборе, где в 1999 году упала первая бомба и погиб первый сербский гражданин. Участниками митинга и зрителями театрализованного представления в Сомборе стали Вучич, президент Республики Сербской Милорад Додик, Патриарх Сербский Порфирий, тысячи граждан.
Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Главной причиной наступательной операции "Союзническая сила" руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.
В результате бомбардировок, по данным Сербии, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - это мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 тыс. до 18 тыс. умерли.