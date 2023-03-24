Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

В здании грузинского парламента снова произошла драка: в холле столкнулись депутаты от партии власти и оппозиционер. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что драка произошла после выступления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в парламенте, в ходе которого он назвал оппозиционера Губаза Саникидзе предателем. В свою очередь депутат начал нецензурно выражаться. После этого депутаты из партии власти догнали в холле Саникадзе, где и произошла потасовка. 22 марта сообщалось, что на пленарном заседании парламента Грузии между депутатами от правящего большинства и оппозиции произошла драка, передает грузинский "Первый канал". По информации телеканала, представитель лояльной руководству страны партии "Сила народа" Виктор Джапаридзе применил физическую силу к независимому депутату Тариелу Накаидзе. До этого сообщалось, что оппозиционная партия "Новый политический центр — Гирчи" устроила в центре Тбилиси у здания парламента Грузии акцию против призыва на обязательную военную службу.