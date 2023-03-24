В Казахстане сошел с рельсов поезд из Белоруссии

В Алма-Атинской области Казахстана с рельсов сошел грузовой поезд из Белоруссии. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Инцидент произошел на станции Копа, поезд следовал по направлению к станции Алтынколь. Сообщается, что с рельсов сошли четыре вагона с контейнерами. В результате аварии никто не пострадал, и график движения поездов не изменился.