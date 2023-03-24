СМИ: США ждут пять угроз из-за выборов президента в 2024 году

Американцы должны бояться президентских выборов в 2024 году, поскольку поскольку они связаны с пятью взрывоопасными угрозами для страны, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на The Hill. Аналитик издания Майра Адамс считает, что ослабление Вашингтона может может привести к победе России в украинском конфликте. Помимо того, Штатам грозят проблемы из-за фейковых новостей, противостояния экс-президента Дональда Трампа с Джо Байденом и возможным очередным штурмом Капитолия недовольными гражданами.

Аналитик отметила, что в год президентских выборов США не смогут уследить за действиями России и Китая. По ее мнению, Москва и Пекин могут воспользоваться ослабленным положением Вашингтона, чтобы скоординировать агрессию в Европе и Азии. Адамс обратила внимание на проблему «украденных выборов». Она считает, что в 2024 году все может закончиться народными волнениями и, возможно, очередной попыткой захвата Капитолия, как это было в 2021 году. Фейковые новости также могут дестабилизировать ситуацию в стране, вводя население в заблуждение. Также аналитик выделила в качестве проблемы ситуацию с уголовным преследованием Дональда Трампа, которая подогревает общественное недовольство в стране. Помимо того, многим американцам не нравится, что предстоящие выборы могут стать матч-реваншем между действующим президентом Байденом и Трампом.