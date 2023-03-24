Претендент на пост президента Турции пообещал «быть с Россией»

Россия является передовым союзником Турции, и расширение НАТО на восток означает усиление угрозы и для турков. Об этом заявил РИА Новости претендент на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек.
По его словам, «борьба против американского империализма и его пешек на Украине» затрагивает и Турцию.
«Поскольку расширение НАТО на восток означает усиление угрозы для Турции, мы будем вместе с Россией на украинском фронте», - подчеркнул Перинчек.
При этом он отметил, что Россия является одним из крупнейших торговых партнеров Турции и экономики двух хорошо «дополняют друг друга».
«Энергетическая безопасность Турции находится в России. Поэтому мы будем укреплять наши экономические связи с Россией», - заявил он.
Перинчек уже подал заявление в Высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции на выборах, которые состоятся 14 мая. Он должен собрать 100 тысяч подписей.
При этом ранее лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что власти США собираются устроить «кровавую бойню» во время всеобщих выборов в Турции, которые состоятся 14 мая.