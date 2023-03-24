В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
26 минут назад

Претендент на пост президента Турции пообещал «быть с Россией»

Алиса Селезнёва

Россия является передовым союзником Турции, и расширение НАТО на восток означает усиление угрозы и для турков. Об этом заявил РИА Новости претендент на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек.

Претендент на пост президента Турции пообещал «быть с Россией»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, «борьба против американского империализма и его пешек на Украине» затрагивает и Турцию.

«Поскольку расширение НАТО на восток означает усиление угрозы для Турции, мы будем вместе с Россией на украинском фронте», - подчеркнул Перинчек.

При этом он отметил, что Россия является одним из крупнейших торговых партнеров Турции и экономики двух хорошо «дополняют друг друга».

«Энергетическая безопасность Турции находится в России. Поэтому мы будем укреплять наши экономические связи с Россией», - заявил он.

Перинчек уже подал заявление в Высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции на выборах, которые состоятся 14 мая. Он должен собрать 100 тысяч подписей.

При этом ранее лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что власти США собираются устроить «кровавую бойню» во время всеобщих выборов в Турции, которые состоятся 14 мая.

В мире,Партия Родина,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий