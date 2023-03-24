Претендент на пост президента Турции пообещал «быть с Россией»

Россия является передовым союзником Турции, и расширение НАТО на восток означает усиление угрозы и для турков. Об этом заявил РИА Новости претендент на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек.

По его словам, «борьба против американского империализма и его пешек на Украине» затрагивает и Турцию.

«Поскольку расширение НАТО на восток означает усиление угрозы для Турции, мы будем вместе с Россией на украинском фронте», - подчеркнул Перинчек.

При этом он отметил, что Россия является одним из крупнейших торговых партнеров Турции и экономики двух хорошо «дополняют друг друга».

«Энергетическая безопасность Турции находится в России. Поэтому мы будем укреплять наши экономические связи с Россией», - заявил он.

Перинчек уже подал заявление в Высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции на выборах, которые состоятся 14 мая. Он должен собрать 100 тысяч подписей.