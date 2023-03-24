СМИ: Турцию и Венгрию не пригласили на «Саммит за демократию»

Президент США Джо Байден исключил Турцию и Венгрию из списка приглашенных «Саммит за демократию». Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники FP, решение отражает все большее беспокойство отступлением Турции и Венгрии от демократии, хотя США и полагаются на эти страны «в противодействии России» и вопросе расширения НАТО.

Издание отмечает, что этот жест скорее всего «еще больше разожжет напряженность между Вашингтоном и двумя союзниками по НАТО».

В то же время неназванные чиновники администрации Джо Байдена настаивают, что неприглашение Турции и Венгрии на саммит не означает оценки Вашингтоном их внутриполитической ситуации.

«Что касается и Турции, и Венгрии, мы привержены дальнейшему укреплению наших отношений с обеими странами. Они обе являются важными союзниками НАТО, и мы работаем вместе над многими вопросами, представляющими взаимный интерес», - подчеркнул один из чиновников.

Предстоящий Саммит за демократию, запланированный на период с 28 по 30 марта, пройдет частично онлайн. Мероприятия запланированы в Вашингтоне, Коста-Рике, Южной Корее, Нидерландах и Замбии. Во встречах саммита примет участие президент США Джо Байден. На саммит приглашены около 120 стран.

Это уже второй «Саммит за демократию», организованный США. Первый был в конце 2021 года. Турция и Венгрия также не были приглашены на него. В этом году к списку участников присоединились Гондурас, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Мавритания, Мозамбик, Танзания, Босния и Герцеговина и Лихтенштейн.

На первом «Саммите за демократию» некоторые лидеры стран Латинской Америки выступили с активной критикой в сторону Соединенных Штатов и лично Джо Байдена, за исключением делегаций Венесуэлы, Кубы и Никарагуа из списка участников саммита.