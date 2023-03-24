В отеле нашли неучтенный подарок Трампу

Портрет бывшего президента США Дональда Трампа, незадокументированный подарок от президента Сальвадора Найиба Букеле, был найден в одном из отелей экс-главы Белого дома в Майами (штат Флорида). Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times.

По ее данным, портрет высотой около 2,5 м находится в отеле Trump National Doral de Miami. Работа была написана художником Франциско Антонио Лопесом Бенавидесом. По его словам, он был "польщен" тем, что Трамп забрал его картину из Белого дома.

"Мое самое большое желание <...>, чтобы эта картина осталась у [бывшего] президента Трампа, потому что это подарок ему от моего президента Найиба Букеле", - сказал художник.

Ранее был опубликован доклад демократов из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США, согласно которому Трамп и члены его семьи не раскрыли информацию о более 100 подарках на общую сумму примерно в $300 тыс., полученных ими от иностранных правительств во время президентства республиканца. Авторы отчета сообщили, что обнаружили в архивах незадокументированные 117 подарков. Так, речь идет, в частности, о 16 подарках из Саудовской Аравии на сумму $45 тыс., 17 - из Индии (на сумму $47 тыс.). При этом два подарка тогда не смогли найти: "портрет Трампа большой натуральной величины" от руководства Сальвадора, а также клюшки для гольфа от руководства Японии.