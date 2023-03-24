Пока вы спали: испытание КНДР аналога "Посейдона" и инцидент с самолетом Бербок

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Северная Корея испытала подводный беспилотник с ядерным оружием

Видео дня

КНДР провела испытания нового беспилотника, способного двигаться под водой и нести ядерный заряд для «сверхмощного радиоактивного цунами». Об этом сообщило государственное радио «Голос Кореи».

По данным издания, испытания аппарата, получившего название «Хэил», прошли в период с 21 по 23 марта, ими лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Испытания показали, что беспилотник способен с помощью подводного взрыва «разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника».

Пилоты отказались везти Нетаньяху в Лондон

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Лондон отказался под угрозой срыва в связи с отказом пилотов управлять самолетом с ним на борту. Об этом со ссылкой на источник в кабмине Великобритании пишет газета The Daily Telegraph.

По данным издания, власти Израиля не смогли найти пилотов из-за массовых акций протеста против запланированной Нетаньяху реформы судебной системы страны, которая предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление кабинету контроля над отбором судей.

США ограничили передвижение российских дипломатов в ООН

США ввели новые ограничения для российских дипломатов, работающих в ООН, запретив им выезжать за пределы 25-мильной зоны без специального разрешения. Об этом заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при организации Сергей Леонидченко.

По его словам, Вашингтон изменил порядок поездок российских дипломатов в декабре 2022 года.

«Уведомительный порядок поездок за пределы так называемой «25-мильной зоны» был произвольно изменен на разрешительный. Более того, с декабря прошлого года абсолютно всем нашим сотрудникам отказывают в любых поездках за пределы этой зоны без объяснения причин», - пояснил Леонидченко, назвав действия США «вопиющей дискриминацией».

США нанесли удары по объектам в Сирии

США нанесли серию авиаударов по объектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ответ на атаку иранского беспилотника. Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.

Глава американского военного ведомства Ллойд Остин подчеркнул, что удары стали ответом на нападение беспилотника на базу коалиции в провинции Хасака, в результате которого погиб американский военнослужащий и еще шесть человек получили ранения.

«Как ясно дал понять президент Джо Байден, мы примем все необходимые меры для защиты нашего народа (…) Ни одна группировка не будет безнаказанно наносить удары по нашим войскам», - заверил он.

Самолет главы МИД ФРГ смог сесть в Тбилиси только со второй попытки

Правительственный лайнер с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на борту был вынужден уйти на второй круг при посадке в Тбилиси, из-за того, что взлетно-посадочная полоса была перекрыта другим самолетом. Об этом со ссылкой на информацию агентства DPA пишет ТАСС.