Дания предложила поднять найденный у "Северного потока" объект

При этом отмечается, что данный "объект" весь в водорослях, но в 2019 году на дне моря его не было. В статье Jyllans-Posten подчеркивается, что данных об этом "артефакте", который нашли рядом с неповрежденной веткой "Северного потока", пока очень мало.