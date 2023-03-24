Дания предложила поднять найденный у "Северного потока" объект

Дания попросила компанию Nord Stream 2 AG, которая является оператором "Северного потока", принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с газопроводом на дне моря.
Эти манипуляции необходимы для выяснения природы объекта, отметили власти Дании. В операции также будут участвовать военные.
Датское энергетическое агентство направило запрос и компании Nord Stream 2 AG, пишет РИА Новости.
Ранее была опубликована фотография "объекта". Он имеет цилиндрическую форму, а диаметр - 10 сантиметров. Возможно, это морской дымовой буй.
При этом отмечается, что данный "объект" весь в водорослях, но в 2019 году на дне моря его не было. В статье Jyllans-Posten подчеркивается, что данных об этом "артефакте", который нашли рядом с неповрежденной веткой "Северного потока", пока очень мало.