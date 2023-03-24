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1 час назад

Дания предложила компании Nord Stream поднять найденный у газопровода объект

Российская Газета

Дания попросила компанию Nord Stream 2 AG, которая является оператором "Северного потока", принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с газопроводом на дне моря.

Дания предложила поднять найденный у "Северного потока" объект
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Эти манипуляции необходимы для выяснения природы объекта, отметили власти Дании. В операции также будут участвовать военные.

Датское энергетическое агентство направило запрос и компании Nord Stream 2 AG, пишет РИА Новости.

Ранее была опубликована фотография "объекта". Он имеет цилиндрическую форму, а диаметр - 10 сантиметров. Возможно, это морской дымовой буй.

При этом отмечается, что данный "объект" весь в водорослях, но в 2019 году на дне моря его не было. В статье Jyllans-Posten подчеркивается, что данных об этом "артефакте", который нашли рядом с неповрежденной веткой "Северного потока", пока очень мало.

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