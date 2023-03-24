В Австралии члены Партии стрелков, рыбаков и фермеров (SFFP) исключили из своих рядов ветерана австралийских Вооруженных сил Шона Эмброуза, который был кандидатом на выборах в парламент штата Новый Южный Уэльс. Как сообщает ТАСС, причиной стала его пророссийская позиция.

По словам Эмброуза, SFFP оказалась «не на той стороне истории», а ее члены готовы забыть о христианских ценностях ради «военной машины НАТО». Организация пытается заискивать перед официальной Канберрой, которая активно поддерживает украинские власти.

Ветеран также отметил, что в Австралии широко известно про сторонников нацизма среди украинских вооруженных сил и властей. По мнению Эмброуза, Австралии необходимо быть последовательной в борьбе с этой идеологией, а не покрывать ее приверженцев и снабжать киевских националистов оружием.

«Нам нужна абсолютная нетерпимость к такого рода деятельности и к тем, кто к ней причастен на территории Украины, что и является задачей специальной военной операции РФ», — добавил он.