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16 минут назад

Турецкий политик заявил о признании Крыма и новых регионов российскими

Елена Прошина

Лидер партии «Родина» Догу Перинчек, претендующий на пост президента Турции, заявил о признании ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, а также Крымского полуострова российскими. Об этом пишет РИА Новости.

Турецкий политик заявил о признании Крыма и новых регионов российскими
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал о своем февральском выступлении на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, которая проходила в Баку. Там Перинчек указал, что его партия и он лично признают Крым частью территории РФ.

Лидер партии «Родина» подал заявление в высший избирательный совет, чтобы претендовать на пост президента Турции. Выборы нового лидера страны пройдут 14 мая. Политик должен собрать 100 тысяч подписей.

Партия «Родина» поддерживает левые идеи, отстаивая позиции первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, и намеревается вести антизападную политику. Партия не представлена в турецком парламенте, но обладает большим влиянием, особенно в регионах. Сейчас в ней состоят более 50 тысяч человек.

Ранее председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель заявил, что признание Крыма частью территории Российской Федерации неизбежно, так как исторически полуостров никогда не был землей Украины. Он подчеркнул, что в прошлом Запад уже признавал принадлежность Крыма за Российской империей.

В мире,Парламент Турции,Партия Родина,
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