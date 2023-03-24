Турецкий политик заявил о признании Крыма и новых регионов российскими

Лидер партии «Родина» Догу Перинчек, претендующий на пост президента Турции, заявил о признании ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, а также Крымского полуострова российскими. Об этом пишет РИА Новости.

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Он рассказал о своем февральском выступлении на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, которая проходила в Баку. Там Перинчек указал, что его партия и он лично признают Крым частью территории РФ.

Лидер партии «Родина» подал заявление в высший избирательный совет, чтобы претендовать на пост президента Турции. Выборы нового лидера страны пройдут 14 мая. Политик должен собрать 100 тысяч подписей.

Партия «Родина» поддерживает левые идеи, отстаивая позиции первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, и намеревается вести антизападную политику. Партия не представлена в турецком парламенте, но обладает большим влиянием, особенно в регионах. Сейчас в ней состоят более 50 тысяч человек.