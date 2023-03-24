Politico: Эрдоган утратил ауру непобедимости

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могут возникнуть проблемы на майских выборах. Как пишет издание Politico, впервые за более чем 20 лет президент Турции утратил ауру непобедимости.

«После сильнейшего землетрясения почти за столетие, а также многих лет бесхозяйственности в управлении экономикой, в парламенте и партийных штабах царит лихорадочное ожидание перемен», — говорится в статье.

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Издание подчеркивает, что в течение многих лет правящая президентская Партия справедливости и развития (ПСР) «излучала уверенность в преддверии выборов». Но сегодня все по-другому.

«Теперь даже сторонники президента Турции признают, что после более чем 20 лет пребывания у власти привлекательность Эрдогана ослабевает», — пишет Politico. «Все 50 на 50. Люди чувствуют, что грядут перемены», — сказал источник издания в администрации Эрдогана.

Politico отмечает, что проигрыш Эрдогана «стал бы облегчением для многих на Западе», кто все больше «разочаровываются конфронтационной государственной мудростью исламистского популиста».

«Только за последние месяцы Турция незаметно предоставила России тайные торговые пути для обхода санкций, наложила вето на вступление Швеции в НАТО и вовлекла Грецию в рискованное балансирование на грани войны с помощью истребителей над Эгейским морем», — заключает издание.

21 марта турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган был официально выдвинут в кандидаты на пост президента республики. Выборы в Турции пройдут 14 мая.

22 марта единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Турции Кемаль Кылычдароглу был официально выдвинут кандидатом на грядущих президентских выборах в Турции.