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28 минут назад

В Турции обещали бороться с санкциями против России

Lenta.ru

Претендент на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек сообщил, что не признает санкции против России. Его слова приводит РИА Новости.

Претендент на пост президента Турции дал обещание насчет России
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Перинчек подчеркнул, что в случае избрания на пост главы государства он намерен бороться с ограничениями против Москвы.

«Мы не признаем санкции против России. Санкции против России — это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями», — обещал он.

Ранее в Еврокомиссии раскрыли подробности о новом пакете санкций против России. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в него включат решения против обхода ограничений.

«У нас есть набор уже принятых мер, но их, конечно, недостаточно», — отметила она.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что у Евросоюза почти не осталось опций новых санкций против России. По его мнению, инструменты уже исчерпаны. Боррель добавил, что страны объединения сосредоточатся на увеличении помощи Украине.

В Турции заявили о "расплате" Франции за помощь Украине

В мире,Жозеп Боррель,Партия Родина,Еврокомиссия,ЕС,
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