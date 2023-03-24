Претендент на пост президента Турции дал обещание насчет России

Претендент на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек сообщил, что не признает санкции против России. Его слова приводит РИА Новости.

Перинчек подчеркнул, что в случае избрания на пост главы государства он намерен бороться с ограничениями против Москвы.

«Мы не признаем санкции против России. Санкции против России — это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями», — обещал он.

Ранее в Еврокомиссии раскрыли подробности о новом пакете санкций против России. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в него включат решения против обхода ограничений.

«У нас есть набор уже принятых мер, но их, конечно, недостаточно», — отметила она.