Южная Корея пригрозила КНДР расплатой за провокации

Власти КНДР поплатятся за свои провокационные действия, Южная Корея продолжит укреплять сотрудничество с США и Японией. Об этом в пятницу заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль на мероприятии, посвященном Дню защиты Желтого моря.

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"Ядерное оружие Северной Кореи становится совершеннее с каждым днем, они проводят ракетные провокации с беспрецедентной частотой. Я позабочусь о том, чтобы Северная Корея заплатила за свои безрассудные провокации", - привело агентство Yonhap слова южнокорейского лидера.

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16 марта президент выступил с похожим заявлением.

Юн Сок Ёль 24 марта посетил церемонию в Тэджоне в честь Дня защиты Желтого моря, посвященного 55 южнокорейским военнослужащим, погибшим в результате потопления корвета "Чхонан" в 2010 году и пограничных инцидентов на острове Ёнпхёндо в 2002 году и 2010 году.

"Сегодня мы, сталкиваясь с военными провокациями Северной Кореи, вместе вспоминаем самоотверженность воинов, защитивших Желтое море", - сказал Юн Сок Ёль.

Он добавил, что на фоне ракетно-ядерной программы Пхеньяна Сеул значительно укрепит южнокорейскую систему "трех осей", под которой подразумеваются готовность нанести упреждающий удар по ракетным объектам противника, планы по уничтожению политического руководства оппонента и средства противоракетной обороны. Юн Сок Ёль добавил, что Республика Корея будет и далее укреплять сотрудничество в сфере безопасности с США и Японией.