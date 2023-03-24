В Бундестаге испугались последствий западной поддержки Украины

«Огромные части мира хотят мира и переговоров, потому что они страдают. Но в Германии сама идея переговоров рассматривается как своего рода предательство. У авторитетных партий здесь есть идея, что они могут выиграть — не только оттеснить русских за границы 24 февраля, но и взять Крым. Эта идея очень опасна, потому что это означало бы дальнейшую эскалацию конфликта», — сказал Хунко в интервью китайской газете Global Times.