Журналистка рассказала о резкой речи Зеленского на саммите ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский проявил резкость и эмоциональность в своей речи на саммите Европейского союза, настаивая на необходимости немедленных поставок оружия. Об этом сообщила журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски, пишет РИА Новости со ссылкой на видео из пресс-центра ЕС на ее YouTube-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

Лидеру Украины предоставили слово в ходе обсуждений на саммите ЕС. Журналисты, «близко знакомые с дипломатами», рассказали ван Денски, что Зеленский произнес свою речь в окружении украинских солдат и выражался крайне эмоционально. Он подчеркнул, что если поставки оружия, боеприпасов и военной техники не поступят немедленно, то позже отправлять их будет «просто некому».

«Он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована», — сказала ван Денски и отметила, что кадры выступления главы Украины на момент записи ее видео отсутствуют.

Агентство отмечает, что позднее Зеленский опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, посвященное саммиту ЕС, однако там он в одиночку сидит в вагоне поезда.