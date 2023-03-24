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1 час назад

Байден и Трюдо обсудят оказание помощи Украине

Lenta.ru

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудят на предстоящих переговорах в том числе оказание помощи Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Байден и Трюдо обсудят оказание помощи Украине
Фото: ТАССТАСС

«Они внесли свой вклад и сделали все, что могут для Украины, но я уверена, что разговор [на эту тему] состоится», — заявила она.

Жан-Пьер также подчеркнула, что Канада является важным союзником Вашингтона по НАТО. Переговоры состоятся в пятницу, 25 марта, в Оттаве.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, Байден и Трюдо также обсудят вопросы военной и национальной безопасности, проблемы миграции и изменения климата. Также они затронут вопросы торговли. По его словам, у американского лидера и канадского премьера президента «потрясающие отношения».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо дал обещание украинским властям касательно военных поставок. По его словам, Оттава изучит все просьбы украинской стороны об оружии.

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