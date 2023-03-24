СМИ: В США оценили шансы Украины на победу

Военно-политическая верхушка США пришла к выводу, что Россия может победить Украину, так как у нее больше ресурсов и союзников среди крупных государств. Об этом пишет обозреватель Моника Шоуолтер в своей статье для American Thinker, передает URA.RU.

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В материале подчеркивается, что американский политолог Дэвид Голдман, который в прошлом уже предсказывал целый ряд мировых событий, прогнозирует поражение Украины. Он считает, что такой исход наиболее вероятен из-за неспособности Запада предоставить Украине все необходимые ресурсы для продолжения боевых действий.

Как отметил Шоуолтер, один из выступающих на совещании допустил, что президент Украины Владимир Зеленский, наблюдая за острой нехваткой боеприпасов и живой силы, может в конце концов принять предложенный Китаем план по мирному урегулированию. При этом собравшиеся для обсуждения лица одобряли позицию Вашингтона продолжать поставлять Киеву военную помощь до тех пор, пока он не одержит победу. Однако общие цифры голосования в итоге были не в пользу Украины.