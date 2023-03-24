В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
41 минуту назад

Результаты санкций против Ирана разочаровали США

Lenta.ruиещё 1

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе слушаний в конгрессе оценила результаты санкций против Ирана. По ее словам, предпринятые ограничительные меры не удовлетворили американское правительство. Об этом сообщает РИА Новости.

Результаты санкций против Ирана разочаровали США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Йеллен отметила, что санкции США стали причиной экономического кризиса в Иране, однако политика Тегерана не поменялась, как того хотел Вашингтон.

«Их поведение это изменило гораздо меньше, чем нам бы в идеале хотелось», — сказала глава американского минфина.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США вводит санкции против китайских компаний, сотрудничающих с Ираном в производстве беспилотных летательных средств (БПЛА). Как утверждают в американском министерстве, сеть компаний в КНР ответственна за экспорт оборудования и компонентов, использующихся для производства беспилотников, в Иран, который «напрямую причастен к жертвам среди украинского гражданского населения».

При этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, комментируя обвинения Украины в поставках Тегераном БПЛА России, отметил, что Киев до сих пор не представил никаких доказательств по этому вопросу. По его словам, российские военные не использовали иранские беспилотники в специальной военной операции на Украине.

В мире,Санкции,санкции Иран,Санкции США,Иран и США,Джанет Йеллен,Казначейство США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий