Результаты санкций против Ирана разочаровали США

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе слушаний в конгрессе оценила результаты санкций против Ирана. По ее словам, предпринятые ограничительные меры не удовлетворили американское правительство. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Йеллен отметила, что санкции США стали причиной экономического кризиса в Иране, однако политика Тегерана не поменялась, как того хотел Вашингтон.

«Их поведение это изменило гораздо меньше, чем нам бы в идеале хотелось», — сказала глава американского минфина.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США вводит санкции против китайских компаний, сотрудничающих с Ираном в производстве беспилотных летательных средств (БПЛА). Как утверждают в американском министерстве, сеть компаний в КНР ответственна за экспорт оборудования и компонентов, использующихся для производства беспилотников, в Иран, который «напрямую причастен к жертвам среди украинского гражданского населения».