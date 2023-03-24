Визит Карла III во Францию перенеcут из-за протестов в Париже

Визит короля Великобритании Карла III во Францию, планировавшийся с 26 по 29 марта, перенесен в связи с демонстрациями в республике против пенсионной реформы. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Елисейского дворца.
"В связи с назначенным на вторник, 28 марта, новым национальным днем действий во Франции против пенсионной реформы, визит короля Карла III в страну, первоначально запланированный на 26-29 марта, будет отложен", - отмечается в тексте.
В нем также указывается, что решение принято по итогам телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона с британским монархом. В Елисейском дворце объяснили перенос визита необходимостью "иметь возможность принять Карла III в условиях, соответствующих дружественным отношениям двух стран". "Государственный визит будет проведен в наиболее подходящие сроки", - подчеркивается в коммюнике.