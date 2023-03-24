Визит Карла III во Францию перенеcут из-за протестов в Париже

В нем также указывается, что решение принято по итогам телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона с британским монархом. В Елисейском дворце объяснили перенос визита необходимостью "иметь возможность принять Карла III в условиях, соответствующих дружественным отношениям двух стран". "Государственный визит будет проведен в наиболее подходящие сроки", - подчеркивается в коммюнике.