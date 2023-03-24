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53 минуты назад

Telegraph: Нетаньяху отложил визит в Лондон из-за отказа пилотов выполнять рейс

Газета.Ruиещё 5

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Великобританию оказался под угрозой срыва. Это произошло из-за отказа пилотов выполнять рейс, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.

Нетаньяху отложил визит в Лондон из-за отказа пилотов выполнять рейс
Фото: ТАССТАСС

Ни один пилот не согласился доставить израильского политика в Лондон. Отказ произошел на фоне массовых акций протеста, вызванных несогласием с запланированной Нетаньяху реформой судебной системы страны. Нетаньяху отложил поездку в Лондон. Подобным протестом израильские пилоты отличились ранее в марте, отказавшись доставить Нетаньяху в Рим.

Ранее Нетаньяху заявил, что израильские специалисты помогут Украине развернуть высокотехнологичную систему оповещения о возможных воздушных ударах, используя богатый опыт Израиля.

В мире,Биньямин Нетаньяху,
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