Нетаньяху отложил визит в Лондон из-за отказа пилотов выполнять рейс

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Великобританию оказался под угрозой срыва. Это произошло из-за отказа пилотов выполнять рейс, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.

Ни один пилот не согласился доставить израильского политика в Лондон. Отказ произошел на фоне массовых акций протеста, вызванных несогласием с запланированной Нетаньяху реформой судебной системы страны. Нетаньяху отложил поездку в Лондон. Подобным протестом израильские пилоты отличились ранее в марте, отказавшись доставить Нетаньяху в Рим.