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23 минуты назад

CBOS: 82% поляков заявили о неприязненном отношении к россиянам

Газета.Ru

В Польше провели опрос жителей об отношении к 20 народам и этническим группам. Исследование было проведено лабораторией CBOS, пишет РИА Новости.

Поляки заявили о неприязненном отношении к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самой любимой нацией население республики назвало американцев — с симпатией к ним относятся 68% опрошенных, на втором месте оказались итальянцы - 61%. Закрыли ТОП-3 англичане, которым симпатизирует 60% опрошенных. Симпатию к украинцем высказали 51% поляков.

Россияне оказались на последнем месте, процент неприязни вырос с 38% до 82% за год, а доля позитивных настроений снизилась с 29% до 6%. Участие в опросе приняли 982 совершеннолетних жителя Польши.

Ранее россиянин Антон Занимонец, четыре года живущий на индонезийском острове Бали, рассказал "Газете.Ru", что местные власти ведут "особую охоту на русских" из-за их поведения и нарушения трудового законодательства. По его словам, россияне "отличаются" буйным поведением и оскверняют святыни, поэтому внимание к ним со стороны властей естественно.

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