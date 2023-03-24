Поляки заявили о неприязненном отношении к россиянам

В Польше провели опрос жителей об отношении к 20 народам и этническим группам. Исследование было проведено лабораторией CBOS, пишет РИА Новости.

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Самой любимой нацией население республики назвало американцев — с симпатией к ним относятся 68% опрошенных, на втором месте оказались итальянцы - 61%. Закрыли ТОП-3 англичане, которым симпатизирует 60% опрошенных. Симпатию к украинцем высказали 51% поляков.

Россияне оказались на последнем месте, процент неприязни вырос с 38% до 82% за год, а доля позитивных настроений снизилась с 29% до 6%. Участие в опросе приняли 982 совершеннолетних жителя Польши.