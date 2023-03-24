Китай присоединился к российской резолюции в СБ ООН по «Северным потокам»

Китай выступил соавтором проекта резолюции России о расследовании инцидента на «Северных потоках». Об этом пишет первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны», — указал он.

Документ содержит в себе призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу создать специальную комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках». Полянский подчеркнул, что Москва целый месяц работала над текстом резолюции, чтобы убрать все спорные моменты для конструктивно настроенных партнеров.

По его словам, у представителей западных стран, которые не захотели принимать участия в создании документа, остался только один аргумент. Они могут настаивать на том, что в международном расследовании инцидента на «Северных потоках» нет необходимости, так как предоставленная Швецией, Германией и Данией информация может быть недостоверной.