В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Китай присоединился к российской резолюции в СБ ООН по «Северным потокам»

Елена Прошина

Китай выступил соавтором проекта резолюции России о расследовании инцидента на «Северных потоках». Об этом пишет первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Китай присоединился к российской резолюции в СБ ООН по «Северным потокам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны», — указал он.

Документ содержит в себе призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу создать специальную комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках». Полянский подчеркнул, что Москва целый месяц работала над текстом резолюции, чтобы убрать все спорные моменты для конструктивно настроенных партнеров.

По его словам, у представителей западных стран, которые не захотели принимать участия в создании документа, остался только один аргумент. Они могут настаивать на том, что в международном расследовании инцидента на «Северных потоках» нет необходимости, так как предоставленная Швецией, Германией и Данией информация может быть недостоверной.

Полянский отметил, что Москва уже распространила переписку, доказывающую, что у России как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований не доверять этим расследованиям.

В мире,Антониу Гутерреш,Дмитрий Полянский,Совбез ООН,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий