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45 минут назад

Определены экологические последствия взрывов «Северных потоков»

Lenta.ru

Ученые Орхусского университета в Дании определили вероятные экологические последствия взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Результаты исследования опубликованы в журнале Research Square.

Определены последствия взрывов «Северных потоков»
Фото: Шведская береговая охранаШведская береговая охрана

В районе взрывов обитает популяция морской свиньи, насчитывающая около 500 особей. Хотя в некоторых частях мира этот вид благополучно живет, в Балтийском море он находится под угрозой исчезновения. Травма даже одной особи значительно повлияет на популяцию. Исследователи отмечают, что тюлени и морские свиньи в радиусе четырех километров будут подвергаться высокому риску гибели от ударной волны взрыва, а временное воздействие на слух ожидается на расстоянии до 50 километров.

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Однако сам район также представляет собой экологическую угрозу. Стабильная придонная среда, на которую слабо воздействуют сильные течения, способствует накоплению тяжелых металлов на протяжении большей части истории промышленно развитого человечества. Кроме того, в конце Второй мировой войны в море в этом регионе было сброшено 11 тысяч тонн боевых отравляющих веществ.

Крупный придонный взрыв мог привести к опасным выбросам их верхнего слоя придонных отложений толщиной пять сантиметров. Судя по измеренной концентрации мышьяка и иприта, взятых в 20 километрах от места взрыва, диверсия, вероятно, вызвала повторное взвешивание 34,6 тонны остатков химического оружия. Самым заметно рассеянным токсином, вероятно, станет трибутилолово — запрещенный биоцидный агент, содержащийся в краске корпусов кораблей для предотвращения обрастания водными организмами.

Ранее ученые Института физики атмосферы Китайской академии наук раскрыли вред для климата от взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море. Согласно прогнозам, объем выброшенного в атмосферу природного газа внесет незначительный вклад в глобальное потепление.

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