Протестующие подожгли здание мэрии во французском Бордо

Протестующие против пенсионной реформы во Франции подожгли здание мэрии в городе Бордо. Видео произошедшего опубликовал Shot.

На кадрах виден вход в здание, который полностью охвачен огнем. Люди вокруг мэрии снимают происходящее под одобрительные крики и хлопки.

По данным Telegram-канала Mash, к протестующим также присоединились приехавшие на место пожарные. При этом «в огне» не только Бордо, но и другие крупные города Франции. Протестующие поджигают автомобили, велосипеды, мусорные контейнеры и многое другое.

Митингующих пытались разогнать слезоточивым газом, но ничего не вышло. Информации о пострадавших пока нет.