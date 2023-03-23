Протестующие подожгли здание мэрии во французском Бордо

Протестующие против пенсионной реформы во Франции подожгли здание мэрии в городе Бордо. Видео произошедшего опубликовал Shot.
На кадрах виден вход в здание, который полностью охвачен огнем. Люди вокруг мэрии снимают происходящее под одобрительные крики и хлопки.
По данным Telegram-канала Mash, к протестующим также присоединились приехавшие на место пожарные. При этом «в огне» не только Бордо, но и другие крупные города Франции. Протестующие поджигают автомобили, велосипеды, мусорные контейнеры и многое другое.
Митингующих пытались разогнать слезоточивым газом, но ничего не вышло. Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, что 16 марта власти Франции в обход парламента приняли законопроект о повышении пенсионного возраста до 64 лет. Еще до этого реформа стала причиной масштабных протестов по всей стране. После принятия законопроекта волнения вспыхнули с новой силой и переросли в беспорядки. Кроме того правительство получило два вотума недоверия от партий LIOT и «Национальное объединение». Один из них Нацсобрание страны уже отклонило.