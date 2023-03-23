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16 минут назад

Стало известно о взрывах в Одессе

Елена Прошина

Местные СМИ сообщают о нескольких взрывах в Одессе. Об этом пишет «Страна.ua».

Стало известно о взрывах в Одессе
Фото: U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiU.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi

В области была объявлена воздушная тревога. Помимо этого, сигнал тревоги прозвучал в Черниговской и Сумской областях. Подробности произошедшего пока не поступали.

О том, что в Одессе произошли взрывы, сообщалось также 21 марта. Позже Минобороны России сообщило, что российские ракетные войска и авиация поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории аэродрома Школьный в районе Одессы.

Ранее в Минобороны России заявили об ударах по двум ангарам вооружением на территории аэродрома «Школьный», который находится в районе Одессы.

В мире,Происшествия,СВО,Минобороны России,
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