Стало известно о взрывах в Одессе

Местные СМИ сообщают о нескольких взрывах в Одессе. Об этом пишет «Страна.ua».

Фото: U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi

В области была объявлена воздушная тревога. Помимо этого, сигнал тревоги прозвучал в Черниговской и Сумской областях. Подробности произошедшего пока не поступали.

О том, что в Одессе произошли взрывы, сообщалось также 21 марта. Позже Минобороны России сообщило, что российские ракетные войска и авиация поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории аэродрома Школьный в районе Одессы.