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32 минуты назад

Голосование в СБ ООН по российской резолюции по "Северным потокам" пройдет 27 марта

ТАССиещё 1

Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту российской резолюции о расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" состоится 27 марта. Об этом сообщило в четверг постпредство России при всемирной организации.

Названа дата голосования по резолюции о «Северных потоках» в СБ ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Голосование пройдет 27 марта", - отметила миссия. Заседание СБ ООН начнется в понедельник в 22:00 мск.

В постпредстве РФ добавили, что Китай стал соавтором российской резолюции. Западные делегации демонстративно не включались в работу по резолюции, отметила миссия.

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