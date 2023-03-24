Страны ЕС договорились о постоянной помощи Украине

Страны Европейского союза (ЕС) договорились о постоянной помощи Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

По словам политика, представители стран в ходе заседания Евросовета также условились расширить поставки Киеву боеприпасов, подготовив для этого производственные мощности.

«Поддержка государств-членов Европейского союза будет обеспечена до тех пор, пока это необходимо для защиты целостности и суверенитета Украины», — указал он.

Канцлер ФРГ указал, что Берлин предложил другим странам заключать контракты с промышленными компаниями, которые занимаются производством вооружений, чтобы «гарантировать свою собственную поддержку» Украине.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что объединение ищет партнеров по безопасности и обороне в условиях появления новых угроз в мире. Дипломат рассказал, что страны объединения предложили государствам-партнерам подключиться к разработке и производству новых видов оружия.