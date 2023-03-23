Глава Приднестровья заявил о новых доказательствах подготовки теракта Украиной

В рамках расследования уголовного дела о попытке теракта на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) появляются новые фигуранты и доказательства причастности Службы безопасности Украины (СБУ), заявил глава ПМР Вадим Красносельский. Его слова приводит ТАСС.

9 марта в Приднестровье была предотвращена попытка покушения на главу непризнанной республики Вадима Красносельского. В Министерстве государственной безопасности отметили, что были возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».