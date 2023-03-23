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49 минут назад

Глава Приднестровья заявил о новых доказательствах подготовки теракта Украиной

Lenta.ru

В рамках расследования уголовного дела о попытке теракта на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) появляются новые фигуранты и доказательства причастности Службы безопасности Украины (СБУ), заявил глава ПМР Вадим Красносельский. Его слова приводит ТАСС.

Глава Приднестровья заявил о новых доказательствах подготовки теракта Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшний день уголовное дело расследуется, появляются новые фигуранты, появляются новые доказательства», — сказал он в ходе российско-приднестровской встречи.

9 марта в Приднестровье была предотвращена попытка покушения на главу непризнанной республики Вадима Красносельского. В Министерстве государственной безопасности отметили, что были возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».

В мире,СБУ,
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