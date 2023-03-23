Депутатам в Чехии запретили пользоваться TikTok

Парламент Чехии запретил депутатам использовать TikTok. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио, Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) считает приложение китайской компании значительной угрозой.

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Запрет распространяется на депутатов, их помощников, сотрудников парламента. TikTok обязаны удалить в первую очередь с электронных устройств, которые используются при выполнении служебных обязанностей. Рабочая сеть парламента уже настроена на блокировку работы приложения.

Напомним, что ранее аналогичное решение приняли и в других странах Запада. В частности, сейчас TikTok запрещен к использованию на смартфонах госслужащих Бельгии и Великобритании. В США его нельзя использовать на служебных устройствах чиновников федерального правительства.