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50 минут назад

Депутатам в Чехии запретили пользоваться TikTok

Никита Бородкин

Парламент Чехии запретил депутатам использовать TikTok. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио, Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) считает приложение китайской компании значительной угрозой.

Депутатам в Чехии запретили пользоваться TikTok
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Запрет распространяется на депутатов, их помощников, сотрудников парламента. TikTok обязаны удалить в первую очередь с электронных устройств, которые используются при выполнении служебных обязанностей. Рабочая сеть парламента уже настроена на блокировку работы приложения.

Напомним, что ранее аналогичное решение приняли и в других странах Запада. В частности, сейчас TikTok запрещен к использованию на смартфонах госслужащих Бельгии и Великобритании. В США его нельзя использовать на служебных устройствах чиновников федерального правительства.

Схожие меры накануне приняли и в Нидерландах. Как заявляла статс-секретарь министерства внутренних дел и по делам королевства Александра ван Хюффелен, пока чиновникам просто рекомендовали отказаться от использования TikTok, однако в дальнейшем госслужащим будут выдавать телефоны, на которых можно будет устанавливать лишь предварительно одобренные приложения.

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