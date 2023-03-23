На Бали пожаловались на появление «русской деревни»

Жители Южной Куты (Бадунг, Бали) пожаловались на появление в округе «русской деревни» - территории, над которой россияне установили полный контроль и не пускают туда посторонних. Об этом сообщает Detik.

Фото: EPA/TACC EPA/TACC

По словам местных жителей, россияне арендовали жилье в одном из гостиничных комплексов и «создали собственную зону, куда никто не может войти».

Полиция пообещала провести расследование. В случае, если нарушения подтвердятся, полицейские свяжутся с миграционной службой и «другими заинтересованными сторонами для дальнейших действий».

Ранее губернатор Бали Ваян Костер обратился к властям Индонезии с призывом ужесточить визовый режим для россиян и украинцев - запретить им получать визы по прибытии. Эти визы позволяют оставаться на Бали до двух месяцев, после истечения такой визы можно сделать визаран - кратковременно покинуть страну, а затем вернуться и снова получить визу.