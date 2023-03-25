FT: Евросоюз настаивает на переговорах Си Цзиньпина с Зеленским

«ЕС подталкивает Си к переговорам с ... Зеленским, а также с президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в статье.

По словам собеседника издания, ЕС требует, чтобы Китай контактировал не только с Россией, но и с Украиной.

Председатель КНР Си Цзиньпин с 20 по 22 марта находился в России с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.