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6 минут назад

FT: Евросоюз настаивает на переговорах Си Цзиньпина с Зеленским

Газета.Ruиещё 1

Европейский союз настаивает на переговорах председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на чиновника ЕС.

FT: Евросоюз настаивает на переговорах Си Цзиньпина с Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«ЕС подталкивает Си к переговорам с ... Зеленским, а также с президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в статье.

По словам собеседника издания, ЕС требует, чтобы Китай контактировал не только с Россией, но и с Украиной.

Председатель КНР Си Цзиньпин с 20 по 22 марта находился в России с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

24 февраля 2023 года Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

В мире,Владимир Зеленский,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ЕС,
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